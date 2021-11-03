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Турнир по смешанным единоборствам ACA 131 в Москве: лучшие моменты
Единоборства

Турнир по смешанным единоборствам ACA 131 в Москве: лучшие моменты

12:50, 06 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве состоялся международный турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131 (ACA 131). 5 ноября на арене «Баскет-Холл» встретились бойцы, показавшие зрелищный и напряжённый бой.

Главным событием шоу стал бой за титул чемпиона организации в лёгком весе между действующим обладателем титула Абдул-Азизом Абдулвахабовым и претендентом в лице Хакрана Диаса.

Чемпион АСА в полулёгком весе Магомедрасул Хасбулаев победил Рамазана Кишева нокаутом в третьем раунде.

Полутяжеловес Иван Штырков в первом раунде нокаутировал Артура Астахова.

О том, как всё было, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Российский боец Дауд Шайхаев и украинский боец Самвел Варданян во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Дауд Шайхаев и украинский боец Самвел Варданян во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Дауд Шайхаев и украинский боец Самвел Варданян во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Дауд Шайхаев в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артур Астахов во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские бойцы Иван Штырков и Артур Астахов во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские бойцы Иван Штырков и Артур Астахов во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские бойцы Иван Штырков и Артур Астахов во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Штырков в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рамзан Кишев в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские бойцы Рамзан Кишев и Магомедрасул Хасбулаев (слева направо) во время поединка в полулёгком весе (до 66,2 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские бойцы Рамзан Кишев и Магомедрасул Хасбулаев (слева направо) во время поединка в полулёгком весе (до 66,2 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рамзан Кишев в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомедрасул Хасбулаев в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зрители на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зрители на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турнир по смешанным единоборствам ACA 131 в Москве

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский боец Василий Бабич и российский боец Амирхан Гулиев во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский боец Василий Бабич и российский боец Амирхан Гулиев во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский боец Василий Бабич и российский боец Амирхан Гулиев во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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