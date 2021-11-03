Турнир по смешанным единоборствам ACA 131 в Москве: лучшие моменты

В Москве состоялся международный турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131 (ACA 131). 5 ноября на арене «Баскет-Холл» встретились бойцы, показавшие зрелищный и напряжённый бой.
Главным событием шоу стал бой за титул чемпиона организации в лёгком весе между действующим обладателем титула Абдул-Азизом Абдулвахабовым и претендентом в лице Хакрана Диаса.
Чемпион АСА в полулёгком весе Магомедрасул Хасбулаев победил Рамазана Кишева нокаутом в третьем раунде.
Полутяжеловес Иван Штырков в первом раунде нокаутировал Артура Астахова.
О том, как всё было, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Российский боец Дауд Шайхаев и украинский боец Самвел Варданян во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Дауд Шайхаев и украинский боец Самвел Варданян во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Дауд Шайхаев и украинский боец Самвел Варданян во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Дауд Шайхаев в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артур Астахов во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские бойцы Иван Штырков и Артур Астахов во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские бойцы Иван Штырков и Артур Астахов во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские бойцы Иван Штырков и Артур Астахов во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Иван Штырков в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рамзан Кишев в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские бойцы Рамзан Кишев и Магомедрасул Хасбулаев (слева направо) во время поединка в полулёгком весе (до 66,2 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские бойцы Рамзан Кишев и Магомедрасул Хасбулаев (слева направо) во время поединка в полулёгком весе (до 66,2 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рамзан Кишев в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Магомедрасул Хасбулаев в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Зрители на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов и бразильский боец Хакран Диас во время поединка в лёгком весе (до 70,8 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Зрители на турнире по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец Абдул-Азиз Абдулвахабов в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Турнир по смешанным единоборствам ACA 131 в Москве
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Украинский боец Василий Бабич и российский боец Амирхан Гулиев во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Украинский боец Василий Бабич и российский боец Амирхан Гулиев во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Украинский боец Василий Бабич и российский боец Амирхан Гулиев во время поединка в полутяжёлом весе (до 93,4 кг) в рамках турнира по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131
Сергей Лантюхов/NEWS.ru