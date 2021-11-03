Турнир по смешанным единоборствам ACA 131 в Москве: лучшие моменты

В Москве состоялся международный турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 131 (ACA 131). 5 ноября на арене «Баскет-Холл» встретились бойцы, показавшие зрелищный и напряжённый бой.

Главным событием шоу стал бой за титул чемпиона организации в лёгком весе между действующим обладателем титула Абдул-Азизом Абдулвахабовым и претендентом в лице Хакрана Диаса.

Чемпион АСА в полулёгком весе Магомедрасул Хасбулаев победил Рамазана Кишева нокаутом в третьем раунде.

Полутяжеловес Иван Штырков в первом раунде нокаутировал Артура Астахова.

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