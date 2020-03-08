https://static.news.ru/photo/d36ac558-612e-11ea-bdd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: grandslamekb/vk.com

Международный турнир «Большой шлем» по дзюдо в Екатеринбурге пройдёт без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

Схватки сильнейших спортсменов планеты можно будет увидеть только в прямом эфире. Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора, — сообщили в пресс-службе турнира ТАСС.

Турнир пройдёт с 13 по 15 марта, в нём примут участие 587 спортсменов из 90 стран. Отмечается, что сборные Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана не приедут в Екатеринбург. Все спортсмены, которые были в этих странах за две недели до прохождения границы с Россией, не будут допущены до соревнований.

Ранее президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев сообщил, что Мемориал Анатолия Харлампиева может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса. Он отметил, что семь стран уже отказались от участия, но турнир состоится в любом случает, так как на его организацию были потрачены большие средства, писал NEWS.ru.