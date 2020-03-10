https://static.news.ru/photo/0c5c95a8-62a6-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ziheng/Xinhua/Global Look Press

Международная федерация дзюдо приняла решение отменить ряд соревнований, в том числе турнир «Большой шлем»-2020, который должен был пройти в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба соревнований, данные меры были приняты в связи с распространением в Европе коронавируса и карантинными мерами по всему миру. Кроме того, были отменены турниры Гран-при в Тблилиси и Анталии. Отмена пока не коснулась запланированных на май и июнь соревнований.

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