Международная федерация дзюдо приняла решение отменить ряд соревнований, в том числе турнир «Большой шлем»-2020, который должен был пройти в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба соревнований, данные меры были приняты в связи с распространением в Европе коронавируса и карантинными мерами по всему миру. Кроме того, были отменены турниры Гран-при в Тблилиси и Анталии. Отмена пока не коснулась запланированных на май и июнь соревнований.
Как сообщал NEWS.ru, Конор Макгрегор высмеял слова Хабиба Нурмагомедова об уличных боях.
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