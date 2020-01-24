Российский боец Альберт Туменов отказался защищать чемпионский пояс Absolute Championship Akhmat и намерен продолжить карьеру в другой организации.
Скорее всего боец продолжит карьеру в одной из заокеанских организаций UFC или PFL.
Как сообщает пресс-служба ACA, вакантный титул будет разыгран 27 февраля в Санкт-Петербурге. За него сразится экс-претендент Мурад Абдулаев, нокаутировавший Вячеслава Василевского после поражения в титульном бою от Туменова. Его соперником станет ветеран UFC бразилец Элиас Сильвериу, выигравший в ACA все три поединка.
Как сообщал NEWS.ru, российский борец Сергей Семёнов прокомментировал победу на чемпионате страны в Новосибирске.
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