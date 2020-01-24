https://static.news.ru/photo/5e4dcf32-3ebe-11ea-9a61-fa163e074e61_660.jpg Альберт Туменов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец Альберт Туменов отказался защищать чемпионский пояс Absolute Championship Akhmat и намерен продолжить карьеру в другой организации.

Скорее всего боец продолжит карьеру в одной из заокеанских организаций UFC или PFL.

Как сообщает пресс-служба ACA, вакантный титул будет разыгран 27 февраля в Санкт-Петербурге. За него сразится экс-претендент Мурад Абдулаев, нокаутировавший Вячеслава Василевского после поражения в титульном бою от Туменова. Его соперником станет ветеран UFC бразилец Элиас Сильвериу, выигравший в ACA все три поединка.

Как сообщал NEWS.ru, российский борец Сергей Семёнов прокомментировал победу на чемпионате страны в Новосибирске.