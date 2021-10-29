Тухугов победил Рамоса на UFC 267

Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов победил бразильца Рикардо Рамоса на UFC 267.

Бой прошёл всю дистанцию в три раунда и закончился победой Тухугова единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Рикардо Рамос потерпел четвёртое поражение в 19 поединках в профессиональной карьере.

29 октября шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева уличили в жульничестве на взвешивании перед UFC 267. Он проведёт бой с Ли Джинлиангом из Китая. Турнир пройдёт в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.