16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Тухугов победил Рамоса на UFC 267

20:48, 30 октября 2021
Тухугов победил Рамоса на UFC 267
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов победил бразильца Рикардо Рамоса на UFC 267.

Бой прошёл всю дистанцию в три раунда и закончился победой Тухугова единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе. Рикардо Рамос потерпел четвёртое поражение в 19 поединках в профессиональной карьере.

29 октября шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева уличили в жульничестве на взвешивании перед UFC 267. Он проведёт бой с Ли Джинлиангом из Китая. Турнир пройдёт в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео