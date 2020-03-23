21 марта в Самаре прошёл турнир GFC 25, несмотря на распространение коронавируса. В главном бою вечера известный российский боец Вячеслав Василевский должен был сразиться с бразильцем Адриано Родригесом, но тому был закрыт въезд в Россию. После замены соперника на таджика Фаридуна Одилова Василевский отказался от участия в турнире, не желая подвергать своё здоровье риску, из-за чего был обвинён организаторами в трусости и объявлен персоной нон грата. NEWS.ru разбирается в ситуации.

Турнир, которого не должно было быть

Во вторник, 17 марта, министр спорта Олег Матыцин провёл экстренное совещание, в ходе которого рекомендовал представителям всех федераций отменить или перенести все спортивные мероприятия. Все российские и международные старты под эгидой аккредитованных Минспортом организаций были незамедлительно остановлены, однако далеко не вся спортивная индустрия лежит в этой правовой плоскости, особенно это касается профессионального спорта. Но если Федерация бокса России подошла к вопросу ответственно и отменила свой профессиональный турнир во Владикавказе, назначенный на 21 марта, то промоутерская компания Gorilla Fighting Championship от таких планов в Самаре отказалась, так как формально не подчиняется Союзу ММА России.

Однако определённые меры по борьбе с коронавирусом турнира всё же коснулись. Участник главного боя из Бразилии Адриано Родригес в Россию прилететь не сумел из-за ограничения международных рейсов, а его сопернику, известному российскому бойцу, многократному чемпиону мира по боевому самбо и ветерану лиг Bellator, M-1 и АСА, предложили встретиться с новым соперником из Таджикистана Фаридуном Одиловым. При этом, как отметил Василевский, прибыть на турнир в Самару из Нижнего Новгорода он должен был на поезде, а организаторы не проводили тестирование бойцов на коронавирус и не осуществляли медицинский контроль на должном уровне.

По сути, президент организации Александр Гурьянов решил проводить GFC 25 на свой страх и риск. К примеру, оказавшись в аналогичной ситуации в США, глава Bellator Скотт Кокер предпочёл отменить турнир за день даже в пустом зале, хотя бойцы прошли процедуру взвешивания, и просто выплатить им гонорары за участие. В России жить привыкли по принципу: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Турнир провели, его яркие моменты разошлись по соцсетям, а Гурьянов решил ещё и обвинить Василевского в трусости.

«Боец в прошлом»

На официальной пресс-конференции, которую вопреки законам карантинного времени не отменили (в зале было довольно людно), он представил Одилова как настоящего воина и претендента номер один в бою за пояс, готового драться всегда, а в адрес Василевского направил все свои критические стрелы.

Василевский резко высказался об отмене своего боя в нашей организации. Для этого бойца, бойца в прошлом, которого я не считаю бойцом, а считаю блогером, дорога в GFC закрыта, — заявил Гурьянов.

Зал, в котором невооружённым взглядом можно было заметить не менее 50 человек, встретил эти слова бурными аплодисментами. Справедливости ради стоит отметить, что GFC — не единственная крупная организация, проведшая турнир в минувшие выходные. Так, крупнейшая британская лига ММА Cage Warriors организовала поединки без зрителей в Манчестере. Более того, она перенесла турнир на более ранний срок, пока его можно было провести легально, за что была подвергнута массовой критике за «глупость и нерациональность». В России такие действия промоутеров вызывают в основном одобрение, если почитать соцсети компании.

Читайте «Википедию»

Ответ Вячеслава Василевского не заставил себя долго ждать, правда, при всех своих явных козырях он почему-то отправил оппонента в «Википедию» и решил козырнуть своими достижениями, хотя его решение не подвергать риску своё здоровье и здоровье близких понятно. Более того, этот боец имел право не принимать подготовленную организаторами замену и не драться с таджикским ноунеймом, победа над которым ничего ему не даст, а поражение пустит ещё дальше под откос и так пошатнувшуюся карьеру. Но Василевский, помимо своих козырей, ещё решил пустить в ход старинный аргумент онлайн-споров «Сперва добейся!».

Саша, ты бы поднял свою толстую задницу и почитал, кто я, в «Википедии», если у тебя с памятью проблемы. Со стороны организации некрасиво делать такие оскорбления, тем более я вам всё разложил по полочкам по поводу угрозы коронавируса и запрета массовых мероприятий. Моё непоявление — это мера предосторожности. Кто говорит, что я испугался этого парня из Таджикистана, неужели думает, что Александр Шлеменко, Рамазан Эмеев, Альберт Дураев, Магомед Исмаилов, Майкель Фалькао и другие мои соперники слабее него? — сказал Василевский в видеообращении на своей странице в Instagram.

Кто прав и виноват в этой истории, решать вам, но в то время, когда индустрия единоборств замерла на неопределённый срок, промоутеры и боец громко пропиарили друг друга этой перепалкой. Для Василевского это тем более важно, потому что после серии неудач в лиге АСА ему нужны реабилитация и новое пристанище, а выбора на российском рынке не так много.