https://static.news.ru/photo/fa1bf6bc-5d47-11ea-9630-fa163e074e61_660.jpg Андрей Замковой Фото: zamkovoy_andrey/instagram

Тренерский штаб мужской сборной России определился с составом команды на олимпийскую квалификацию в восьми весовых категориях. В состав команды вошли три действующих чемпиона мира — капитан команды Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, кроме них в турнире примут участие Расул Салиев (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

Олимпийская европейская квалификация пройдёт в Лондоне с 14 по 24 марта.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил желание провести два боя против двух соперников за один вечер.