Триумф Императора и провал Лысого хищника: главные события года в мире MMA

2021 год запомнился рядом ярчайших событий в мире смешанных единоборств. Bellator провёл первый в истории турнир в России, а в его главном поединке 45-летний Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона и одержал первую победу за 665 дней. В свою очередь, Александр Емельяненко неудачно вернулся в MMA и безропотно уступил Марсио Сантосу, а Пётр Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову Алджэмейну Стерлингу и был лишён титула UFC в легчайшем весе. При этом в главном бое года в российских MMA Магомед Исмаилов досрочно уступил Владимиру Минееву.

Помутнение рассудка Яна

На начало 2021 года российский чемпион считался сильнейшим бойцом легчайшего дивизиона, практически не имеющим достойных конкурентов. Таковым с натяжкой можно было считать возвращавшегося после дисквалификации за допинг Ти Джея Диллашоу, но всерьёз обсуждать перспективы американца было сложно. Всё же он не выступал два года, а в феврале собирался отпраздновать 35-летие — более чем солидный возраст для представителя данной категории. Тем не менее, его очный бой с Петром Яном считался одним из самых ожидаемых событий года. Но чтобы устроить его, бывшему обладателю пояса было необходимо взять верх над Кори Сэндхагеном, а действующему — справиться с набравшим неплохой ход, но невыдающимся соперником в лице Алджэмейна Стерлинга.

И если Диллашоу справился со своей задачей, то Ян феерично провалился. На протяжении четырёх неполных раундов россиянин доминировал над американцем, доводя до цели 62% ударов. Да, официальная статистика говорит, что претендент попадал чаще, но это тот случай, когда нельзя слепо верить подобным выкладкам. Попадания Петра были мощнее, более акцентированными и несли в себе серьёзную угрозу, в отличие от попыток Алджэмейна обозначить какую-никакую активность. Помимо прочего, чемпион семь раз укладывал претендента на настил, будто бы тот не является признанным специалистом по борьбе и грэпплингу.

Однако в четвёртом отрезке у Яна случилось своего рода затмение. До конца не ясно, было колено выброшено машинально или причиной тому послужила команда из угла россиянина, но итог один. За запрещённый удар он был дисквалифицирован и лишён пояса, спровоцировав один из самых мучительных периодов в своей спортивной жизни

До конца 2021-го Ян так и не смог вернуть утраченное звание. Стерлинг сделал всё возможное, чтобы максимально продлить своё пребывание на троне дивизиона: сначала лёг на операцию, а затем снялся с реванша, осознав, что в спарринге не может справиться даже с Мерабом Двалишвили. Пётр же хоть и завоевал временный трофей, попутно разобрав Кори Сэндхагена, но вряд ли это серьёзно подсластило пилюлю. Россиянин не только немного подпортил свою репутацию, но фактически потерял год карьеры.

Поражения Макгрегора

В отличие от россиянина, на момент начала 2021 года ирландец лишь был на пути к завоеванию чемпионского титула в лёгком весе. В случае победы над Дастином Порье руководство UFC наверняка предоставило бы своей главной звезде право побороться за трофей и попутно принести промоушену миллионы долларов за продажи билетов и платных трансляций. Однако планы рухнули, когда Конор Макгрегор сенсационно проиграл нокаутом и попутно обнажил собственные слабости.

Уже давно известно, что экс-чемпион UFC в двух дивизионах испытывает проблемы с ногами. Во время поединка с Максом Холлоуэем в 2013 году он порвал переднюю крестообразную связку и мениск, попутно растянув медиальную коллатеральную связку, а восстановление заняло около 10 месяцев. Колено беспокоило его и перед битвой с Чедом Мендесом, в сражении с Нейтом Диасом он повредил ступню и лодыжку, а перед дуэлью с Хабибом Нурмагомедовым сломал пальцы и стопу. Реванш с Порье был омрачён не только нокаутом, но и травмой большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, что привело к его 180-дневному отстранению от выступлений.

В результате, третий бой с Порье был отсрочен до июля, а завершился ещё более плачевно, чем второй. На этот раз Макгрегор сломал левую ногу и не смог выйти на второй раунд, впервые потерпев два поражения за один календарный год. Сам ирландец уверял, что получил перелом ещё до выхода в октагон, но сути дело это не изменило. Конор уступил третий из четырёх последних поединков в карьере и откатился на девятую строчку в рейтинге категории до 70,3 килограмма.

Таким образом, в 2021 году Макгрегор не только дважды проиграл одному из самых принципиальных противников, но и продемонстрировал, как можно побеждать его на регулярной основе. Уже давно известно о проблемах ирландца с выносливостью, борьбой и клинчем, а теперь к этому добавилось понимание, что любой удачный лоу-кик может нанести ему травму.

Победа Фёдора на первом турнире Bellator в России

Тем не менее, 2021 год запомнился не только печальными, но и радостными событиями. В то время как UFC решил «играть безопасно» и лишь девять из 43 шоу провёл за пределами Лас-Вегаса, его ближайший конкурент в лице Bellator занялся освоением новых территорий. В октябре промоушен Скотта Кокера впервые посетил Россию и устроил яркое шоу в Москве. На «ВТБ Арене» выступили один из сильнейших средневесов лиги Анатолий Токов, двоюродный брат Хабиба, восходящая звезда лёгкого дивизиона Усман Нурмагомедов и бывший чемпион организации в тяжёлом весе Виталий Минаков. Венчал же вечер сам Фёдор Емельяненко, проводивший один из последних боёв в рамках прощального турне.

В связи с этим, выбор оппонента вызывал серьёзные вопросы. Тимоти Джонсон находился в самом расцвете сил и представлял огромную опасность для Последнего императора, но в то же время не соответствовал статусу поединка. Да, в своё время он числился в UFC, а впоследствии бился за временный титул Bellator. Но этого явно недостаточно, чтобы считаться достойным звания одного из последних противников легенды MMA. Так или иначе, желание сразиться с ним изъявил сам Фёдор, а матчмейкеры спорить не стали.

На момент проведения Bellator 269 Емельяненко не выступал на протяжении 665 дней, поэтому было сложно ответить, в каком виде 45-летний ветеран подойдёт к дуэли с Джонсоном. Однако тот поразил всех невероятными для своего возраста скоростью и рефлексами, уже на 100-й секунде отправив американца в глубокий нокаут. Размашистая комбинация пришлась точно в челюсть Тимоти и заставила многих задуматься, а стоит ли Фёдору вешать перчатки на гвоздь?

Как сообщал сам россиянин, он вправе завершить карьеру после схватки с Джонсоном и не дорабатывать до конца контракт с Bellator. Но пока всё идёт к тому, что Емельяненко всё же проведёт минимум один бой под эгидой промоушена. Как он сам сказал в интервью Okko, битва может состояться в начале лета, а в качестве одного из возможных противников называется Чейк Конго. При этом он намекнул, что выбор визави вполне может измениться в зависимости от результата сражения за титул в тяжёлом весе между Валентином Молдавским и Райаном Бейдером. Быть может Последний император решит оставить спорт в статусе чемпиона?

Фиаско Александра Емельяненко

Помимо Фёдора Емельяненко, в 2021 году долгожданное возвращение в клетку совершил и его младший брат Александр. Однако в его случае оно получилось и близко не таким триумфальным. Сначала экс-чемпион ProFC не самым удачным образом выступил в поп-MMA и лишь судейским решением взял верх над блогером Артёмом Тарасовым, а затем показал, как не нужно выходить на коротком уведомлении. Казалось, известный боец должен иметь преимущество над средневесом Марсио Сантосом, но на деле был беспомощен как в стойке, так и в партере. Уже в первом раунде он оказался заключён в ручной треугольник и был вынужден постучать.

Хотя в начале года было сложно предположить, что Емельяненко сумеет провести ещё одну схватку и тем более возглавить турнир AMC Fight Nights. Поражение от Магомеда Исмаилова загнало спортсмена в глубокую яму и спровоцировало алкогольный загул, окончания которому не предвиделось. 26 февраля он впервые появился на публике после проигранной дуэли и пребывал в ужасающем состоянии: испытывал трудности как при передвижении, так и складывании слов в предложения. Тогда многие подумали, что карьере Александра пришёл конец, но при помощи менеджера Азамата Бостанова он сумел вернуться сначала в зал, а затем и в единоборства.

Вопрос лишь в том, насколько длительным будет эффект от общения с новым менеджером. Ещё недавно Емельяненко на регулярной основе публиковал видео с тренировок и хвастался тем, что 60 раз поднял 60-килограммовую штангу, но в последнее время подобных постов стало появляться всё меньше. Зато фанатов заинтересовала запись, на которой Александр объявлял имена победителей розыгрыша среди подписчиков. И пребывал при этом в весьма неоднозначном состоянии. Многие забеспокоились, что боец вновь взялся за бутылку, а опровергнуть это пока не удалось. С тех пор на его странице не появилось ни одной публикации из-за зала, разве что скандальный ролик исчез.

Победа Минеева над Исмаиловым

В то время, как Емельяненко пытался реанимировать свою карьеру, его бывший оппонент готовился к поединку, обречённому стать главным в российских MMA в 2021 году. Реванш Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым ждали почти три года и не зря — битва получилась под стать своему статусу. На протяжении неполных трёх раундов соперники демонстрировали яркую и кровопролитную дуэль, в которой верх взял действующий чемпион AMC Fight Nights. В концовке пятиминутки он устроил измождённому Лысому хищнику настоящее избиение и заставил рефери вмешаться.

Неудивительно, что впоследствии Исмаилов стал объектом критики со стороны болельщиков. По сути, он допустил ту же ошибку, что и три года назад — не рассчитал свои силы и уже к середине второго раунда выглядел предельно уставшим. Да, на то были причины — перенесённая болезнь, неудачная весогонка, неидеальное самочувствие во время схватки. Однако всё это вряд ли можно назвать серьёзным оправданием. Так или иначе, Магомед вошёл в клетку, а остальное уже не имеет значения.

Любопытно то, что и Исмаилов (как и Емельяненко) ничуть не «потерял в цене» после поражения. Уже в конце декабря он вошёл в клетку RCC и фактически снял все вопросы о том, какой бой будет самым ожидаемым в 2022 году. Битва Магомеда с Александром Шлеменко обсуждалась уже давно и совсем не потеряла актуальность. Минеев, напротив, остался за бортом и теперь рискует не получить громкого поединка до осени.