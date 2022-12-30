Тренировавший детей Кадырова боец ММА умер в возрасте 31 года Выступавший в UFC боец Абдул-Керим Эдилов умер в возрасте 31 года

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Абдул-Керим Эдилов

Российский боец смешанного стиля Абдул-Керим Эдилов умер в возрасте 31 года, сообщает портал BJPenn. Он выступал в UFC в полутяжелой весовой категории (до 94 кг).

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Эдилов подписал контракт с UFC в 2015 году, но из-за проваленного допинг-теста дебютировал в американской лиге только в 2017-м, нокаутировав серба Бояна Михайловича. В 2019 году россиянин покинул промоушен.

В общей сложности на его счету 17 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Эдилов был личным тренером по ММА детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В ноябре 2021 года его назначили руководителем секретариата Кадырова, а в феврале 2022-го он занял должность вице-премьера республики по молодежной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств. В ноябре Эдилов покинул пост по собственному желанию.

29 декабря умер легендарный бразильский футболист Пеле. Ему было 82 года. Гражданская панихида состоится 2 января на стадионе родного футбольного клуба Пеле «Сантос» в Сан-Паулу.