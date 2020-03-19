https://static.news.ru/photo/29cc5cb2-69aa-11ea-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский рассказал о дальнейших действиях сборных команд и судьбе европейского отборочного турнира на Олимпиаду.

На третий соревновательный день всех представителей команд — руководителей делегаций и тренеров — собрали на экстренное совещание. Сборные всех участвующих стран хотели до конца провести турнир: все команды болели друг за друга. Хотя мы читали новости, поэтому нам было понятно происхождение такого решения. К спорту это никакого отношения не имеет, — рассказал Шидловский на видео-пресс-конференции, организованной Федерацией бокса России.

Также он отметил, что до конца недели в национальные федерации будет отправлена информация о сроках и месте продолжения квалификации.

Как сообщал NEWS.ru, капитан мужской сборной России Андрей Замковой рассказал, как настраивался на поединок, зная, что турнир не будет завершён.