https://static.news.ru/photo/3963f018-3abb-11ea-9931-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: AP Photo/John Locher/ТАСС

Ирландец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне «уверенно и достойно», заявил Тарас Кияшко — тренер российского бойца UFC Александр Волков. Наставник также отметил, что вокруг поединка ощущался ажиотаж.

Было видно волнение обоих соперников перед выходом. И Конор победил, уверенно и достойно, — цитирует специалиста РЕН ТВ.

Он добавил, что ждёт противостояния соотечественника Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

В ночь с 18 на 19 января 2020 года, в мировом центре индустрии развлечений Лас-Вегасе, состоялось возвращение в октагон одиозного ирландца Конора Макгрегора. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях не заметил своего соперника Дональда Серроне и смёл его за 40 секунд.

После боя президент UFC Дэна Уайт заявил на пресс-конференции, что реванш Макгрегора с Нурмагомедовым может стать одной из величайших историй в мире спорта, сопоставимой по масштабу с соперничеством Джо Фрейзера и Мохаммеда Али.

Но со спортивной точки зрения такой бой будет иметь смысл, только если Хабиб проиграет Тони Фергюсону в титульном поединке в апреле, но в этом случае вообще неизвестно, будет ли дагестанец продолжать карьеру. Макгрегор, в последний раз побеждавший в лёгком весе более трёх лет назад, не может считаться более легитимным кандидатом на титул, чем идущий на победной серии Джастин Гейтжи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне — фейк, считает боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас. Спортсмен дважды встречался с Макгрегором — один раз победил и один раз проиграл.