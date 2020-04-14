Единоборства

Тренер рассказал, когда и где может пройти следующий бой Нурмагомедова

12:08, 14 апреля 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда может пройти следующий поединок его подопечного.

Мы можем увидеть его в октагоне в августе или сентябре. Если это август, то, скорее всего, турнир пройдёт в Сан-Франциско. Если сентябрь — то в Абу-Даби, — цитирует Мендеса MMAFighting.

Ранее NEWS.ru писал, что 31-летний Нурмагомедов готов провести поединок с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. При этом Нурмагомедов не верит, что ситуация с коронавирусом изменится к сентябрю.

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