Единоборства

Тренер Нурмагомедова предположил, что он может закончить карьеру

10:38, 09 июля 2020 19
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как смерть отца может отразиться на бойцовской карьере его подопечного.

Если он хочет драться, я с ним. Если он не хочет или решит закончить карьеру, я тоже с ним. Я собираюсь поддержать его, какое бы решение он ни принял. Понятия не имею, что сейчас в голове у этого бедного парня, — рассказал Мендес в эфире радиостанции SiriusXM.

Также Мендес отметил, что Хабиб может стать тренером и имеет для этого хорошие навыки, так как помогал готовить Ислама Махачева, своего двоюродного брата и других восходящих звёзд.

Как сообщал NEWS.ru, российский претендент на титул UFC Пётр Ян поделился мнением о предстоящем поединке с бразильцем Жозе Алду, который пройдёт 11 июля.

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