Тренер Нурмагомедова предположил, что он может закончить карьеру

https://static.news.ru/photo/88e49556-c1b7-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpgХабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как смерть отца может отразиться на бойцовской карьере его подопечного.
Если он хочет драться, я с ним. Если он не хочет или решит закончить карьеру, я тоже с ним. Я собираюсь поддержать его, какое бы решение он ни принял. Понятия не имею, что сейчас в голове у этого бедного парня, — рассказал Мендес в эфире радиостанции SiriusXM.