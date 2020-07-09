Тренер Нурмагомедова предположил, что он может закончить карьеру

https://static.news.ru/photo/88e49556-c1b7-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как смерть отца может отразиться на бойцовской карьере его подопечного.

Если он хочет драться, я с ним. Если он не хочет или решит закончить карьеру, я тоже с ним. Я собираюсь поддержать его, какое бы решение он ни принял. Понятия не имею, что сейчас в голове у этого бедного парня, — рассказал Мендес в эфире радиостанции SiriusXM.

@akajav won't speculate on Khabib Numagomedov's future after the tragic passing of his father, but he'll be there to support him whatever his choice may be #TLTS @lthomasnews pic.twitter.com/UBxhePAIKk — MMA on SiriusXM (@MMAonSiriusXM) July 7, 2020

Также Мендес отметил, что Хабиб может стать тренером и имеет для этого хорошие навыки, так как помогал готовить Ислама Махачева, своего двоюродного брата и других восходящих звёзд.

Как сообщал NEWS.ru, российский претендент на титул UFC Пётр Ян поделился мнением о предстоящем поединке с бразильцем Жозе Алду, который пройдёт 11 июля.