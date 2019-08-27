https://static.news.ru/photo/f4229e2c-c8ec-11e9-89c2-fa163e074e61_660.jpg Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов (в центре) Фото: instagram.com/akajav

Тренер российского чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес оценил возможность стычек после поединка с американцем Дастином Порье.

Если кто-то перейдёт черту в поведении, думаю, отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — сделает ему хороший втык. Он очень порядочный человек и требует от своих учеников уважать себя и окружающих, — цитирует Мендеса « Р-Спорт ».

Ранее News.ru писал, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пожелал Хабибу Нурмагомедову удачи в предстоящем бою против Дастина Порье.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Порье.