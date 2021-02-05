Тренер Нурмагомедова назвал условие возвращения бойца

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Маловероятно, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов вернётся к боям после объявления о завершении своей карьеры, считает его тренер американец Хавьер Мендес.

Он отметил, что очередной бой в лёгком весе и очередная рядовая победа Нурмагомедову неинтересны. Единственный способ попытаться вернуть бойца на ринг — это организовать какой-нибудь по-настоящему особенный бой, полагает тренер.

Для меня таким соперником мог бы стать именно Жорж Сен-Пьер. Других вариантов нет, — приводит слова Мендеса MMA Junkie.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гейтжи объявил о завершении своей карьеры. На его счету 29 боёв, в каждом из которых он одержал победу.

Руководство UFC предпринимало неоднократные попытки вернуть его в октагон, и Хабиб заявил, что рассмотрит такую возможность, если увидит что-то интересное, например, победу Макгрегора над Порье. Также он говорил, что его может заставить задуматься предложение в $100 млн.

Как ранее сообщал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз объявлял, что его подопечный готовится к бою с экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе канадцем Жоржем Сен-Пьером. После он удалил сообщение в Twitter о готовящемся поединке и сам опроверг его, назвав сообщение фейковой новостью.