Тренер Нурмагомедова назвал главное преимущество Гейтжи

https://static.news.ru/photo/814b4eaa-b241-11ea-8f9b-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гейтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что удары ногами станут главной опасностью со стороны американца Джастина Гейтжи.

Подготовка Хабиба будет не слишком отличаться от его предыдущих поединков, но мы должны очень серьёзно отнестись к лоукикам Гейтжи — это его самое опасное оружие, — цитирует Мендеса ТАСС.

Он отметил, что такие удары могут повлиять на мобильность Нурмагомедова и эффективность его борьбы

Ранее СМИ сообщали, что бой между Нурмагомедовым и Гейтжи планируется провести 19 сентября.

NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.