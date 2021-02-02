Тренер Исмаилова назвал единственную опасность Минеева

https://static.news.ru/photo/87c5fad2-655b-11eb-8a1f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рамазан Исмаилов, тренер и брат бойца ММА Магомеда Исмаилова, назвал единственную опасность следующего соперника своего ученика — Владимира Минеева.

Единственная опасность — его лоу-кики, удары под колено. В общем и целом его ноги — это опасность. Нужно будет работать над этим. Будем работать с ребятами, которые не ниже классом в ударах ногами, чем Минеев, — приводит слова Исмаилова-старшего ТАСС.

Реванш между Магомедом и Владимиром запланирован на сентябрь 2021 года. Первый их бой прошёл в октябре 2018 года и завершился вничью.

С тех пор бойцы несколько раз устраивали перепалки в социальных сетях и устроили драку 24 декабря прошлого года на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и сказал, что хочет встретиться с Исмаиловым. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, и между ними началась потасовка. Бойцов разнимала полиция.

1 февраля января Исмаилов рассказал, что сделает с Минеевым и с промоутером Камилом Гаджиевым.