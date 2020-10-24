Тренер Гейтжи прокомментировал поражение бойца от Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/473b24e8-1758-11eb-bb81-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Наставник бойца из США Джастина Гейтжи Тревор Уитман прокомментировал поражение своего спортсмена от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Поединок завершился во втором раунде после удушающего приёма Хабиба. Нурмагомедов после победы над Гейтжи объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Непобеждённый чемпион UFC надеется, что вернётся в смешанные единоборства в качестве тренера.

Всё шло по плану, Джастин попадал хорошие лоу-кики в первом раунде, они были суперэффективными. После первого раунда я думал, что мы можем выиграть бой, — цитирует тренера Гейтжи портал Sport24.

Уитман подчеркнул, что после поединка не испытывал ничего, кроме уважения к Нурмагомедову. Специалист отметил, что встреча с кем-то уровня Хабиба — это честь.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поздравил Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гейтжи. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.