https://static.news.ru/photo/f14c5088-27f3-11ea-8027-fa163e074e61_660.jpg Федор Емельяненко и Куинтон Джексон Фото: KEIZO MORI/AFLO/Global Look Press

Тренер легендарного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко Александр Мичков рассказал, как проходила его подготовка к бою против американца Куинтона Джексона, который пройдёт 29 декабря в Японии.

Фёдор как обычно тренировался со своей командой в Старом Осколе. В спаррингах ему помогали Вадим Немков и Валентин Молдавский. Работа была выстроена как обычно и получилась весьма продуктивной. Думаю, что всё должно пройти нормально. У него было время залечить болячки, поэтому в процессе подготовки никаких проблем со здоровьем не было, — рассказал Мичков NEWS.ru.

Также наставник отметил, что голландский тренер Емельяненко Питер Тайссе также приезжал в Старый Оскол, где провёл две недели.

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