Тренер борцов Тедеев: Хабиб показал превосходство российской школы борьбы

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби.

Не у всякого начала бывает хороший конец, но Хабиб уходит непобедимым, и это стоит дорогого. Не каждый спортсмен понимает, когда ему надо уходить, но Хабиб это хорошо прочувствовал. Видимо, после ухода отца он многое переосмыслил в своей жизни и решил больше времени уделять своей маме. Решение получилось неожиданным для всех, но мы должны уважать его выбор. Нам приятно, что в стране есть такие люди, как Хабиб, который провёл очень достойно и красиво свой последний бой, задушил сильного соперника. Было много мнений, что Гейтжи тоже хороший борец и может доставить проблемы Хабибу, но мы не сомневались, что он выиграет, потому что российская школа борьбы - самая сильная в мире, а Хабиб прошёл в Дагестане самую серьёзную школу борьбы, - рассказал Тедеев NEWS.ru.

Также наставник отметил отличную тактическую подготовку российского чемпиона, которая не в первый раз принесла ему успех.

У него одинаковых боёв не бывает. Одних он душит руками, других нокаутирует, третьих ногами душит. Его разнообразие, разноплановость и тактическая гибкость стоят дорогого. В этом его сила - в умении найти ключ к любому сопернику, - добавил Тедеев.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейтжи удушением треугольником во втором раунде и после этого объявил о завершении карьеры в ММА, где он одержал 29 побед в 29 поединках.

Как писал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби.