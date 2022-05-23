Тренер Бивола заявил, что судьи помогали Альваресу во время боя Тренер Дмитрия Бивола: судьи изначально играли за команду Альвареса

Российский тренер Геннадий Машьянов, работающий с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, в разговоре с корреспондентом NEWS.ru прокомментировал работу судей на поединке своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом. Специалист выразил уверенность, что они очень грамотно вели мексиканского боксёра к победе, отдав ему стартовые раунды.

Это очень квалифицированные судьи. Вопрос в том, насколько грамотно они вели Канело к победе, сделав задел в стартовых раундах. Не дай бог что-то случится во второй половине боя, а с таким заделом можно вытянуть Альвареса. Обычно в чемпионских раундах никакой определённости нет, оба боксёра проводят их в клинче. Поэтому Саулю отдали первые раунды. В случае если бы Бивол начал выигрывать, он сумел бы лишь выровнять бой, а в чемпионских раундах никто не упрекнёт их, если они отдадут победу мексиканцу в борьбе. Суть в том, что в квалификации судей сомневаться не приходится, но нельзя отрицать то, что они изначально играли за другую команду, — сказал Машьянов.

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.