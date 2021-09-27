Тренер Александра Усика рассказал о принадлежности бойца к «союзной» школе

Тренер украинского бойца-тяжеловеса Александра Усика, Сергей Лапин, рассказал о том, что крымский боец не принадлежит ни к российской, ни к украинской школе бокса. Наставник чемпиона охарактеризовал её как «союзную» — то есть вобравшую в себя все лучшие качества. Об этом пишет Pravda.Ru.

Правильно назвать это союзной школой. Да, именно так — союзной, — подчеркнул Лапин.

Также первый крымский тренер спортсмена подчеркнул, что Усик сможет привезти свой пояс в Крым и вообще «куда захочет». Так он ответил на вопрос журналистов о том, не станет ли обострённая политическая ситуация между Россией и Украиной проблемой для возвращения боксёра на родину — в Крым.

Александр может привезти свои пояса в Крым и показать их здесь. Они абсолютно честно заслуженные его потом и кровью, он имеет право делать с ними всё, что считает нужным и привозить куда нужно, — признался Лапин.

Ранее украинский боец в тяжёлом весе Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за три титула чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO. Судьи единогласно присудили Усику победу по очкам.