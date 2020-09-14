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Трамп пропиарил бой между Гейтжи и Нурмагомедовым

15:16, 15 сентября 2020
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп во время выступления на встрече с избирателями в Неваде рассказал, что с нетерпением ждет боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом UFC Джастином Гейтжи.

Он произойдёт прямо перед выборами, но я буду его смотреть, — приводит RT слова Трампа.

Президент уверен, что это будет «невероятный бой».

Как ранее писал NEWS.ru, поединок Гейтжи и Нурмагомедова состоится 24 октября в Абу-Даби. Он станет главным событием турнира UFC 254.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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