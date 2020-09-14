Трамп пропиарил бой между Гейтжи и Нурмагомедовым

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Российский боец UFC Алексей Олейник отказался назвать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом ММА всех времён и считает, что такого спортсмена выделить нельзя.

Величайший — это значит всё, он выше предела и не достижим ни для кого. Есть достойнейшие, сильнейшие, но величайший... — приводит слова Олейника РИА Новости. Также Олейник добавил, что Фёдор...