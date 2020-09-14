Трамп пропиарил бой между Гейтжи и Нурмагомедовым

Президент США Дональд Трамп во время выступления на встрече с избирателями в Неваде рассказал, что с нетерпением ждет боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и чемпионом UFC Джастином Гейтжи.
Он произойдёт прямо перед выборами, но я буду его смотреть, —
приводитRT слова Трампа.
Президент уверен, что это будет «невероятный бой».
Как ранее писал NEWS.ru, поединок Гейтжи и Нурмагомедова состоится 24 октября в Абу-Даби. Он станет главным событием турнира UFC 254.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником Трампа станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.
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