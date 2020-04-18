Тони Фергюсон объяснил, для кого он согнал вес

https://static.news.ru/photo/5fd0d298-8179-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Американец Тони Фергюсон рассказал, что согнал лишний вес, несмотря на отмену турнира UFC 249.

Это было не только для меня, но и для моей команды, спонсоров, семьи. Это просто было обязательством перед самим собой — согнать вес, — заявил спортсмен в интервью ESPN.

Он сумел сбросить 11 кг и уложиться в лимит лёгкой весовой категории.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов должен был сразиться на турнире UFC 249 с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля. Однако поединок сорвался из-за ограничений, связанных с распространением инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гэтжи.

Ранее NEWS.ru писал, что 31-летний Нурмагомедов готов провести поединок с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.