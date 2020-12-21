Томпсон победил Нила в главном бою последнего турнира UFC в 2020 году

https://static.news.ru/photo/318d3ba8-4274-11eb-89f1-fa163e074e61_660.jpg Стивен Томпсон Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В главном бою вечера очередного турнира UFC в Лас-Вегасе американский полусредневес Стивен Томпсон (16-4-1) победил по очкам соотечественника Джеффа Нила (13-3).

Томпсон привычно начал бой, действуя в игровом стиле в фирменной широкой стойке. Нил не бросался на соперника, а старался подобраться на комфортную дистанцию. Томпсон на опыте перестреливал соперника и уходил от его ударов, но в конце первого раунда с ним случилась неприятность. После столкновения головами он рассёк бровь, но травма не сильно отразилась на способности Томпсона контролировать бой на дальней дистанции и доставать соперника ударами ногами по разным этажам. При этом Нил не мог предложить альтернативный рисунок боя, а в конце третьего раунда получил аналогичное рассечение брови.

В чемпионских раундах Нилу удавалось пару раз войти в клинч, где он смотрелся получше, но это не сильно меняло расстановку сил в бою. Возрастному Томпсону вполне хватало топлива, чтобы отбегать все пять раундов в стиле «Порхай, как бабочка, и жаль, как пчела», хотя в последнем раунде Нилу удалось пару раз его достать. Судьи отдали победу Томпсону со счётом 50:45.

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