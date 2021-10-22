«Только тупые могут думать, что я побью старика»: Джонсон — о бое с Фёдором

В Москве прошла процедура взвешивания участников первого турнира Bellator в России, главным событием которого станет поединок российской легенды ММА Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Емельяненко показал на весах 107 кг, что соответствует его привычному весу в большинстве успешных боёв. Джонсон оказался чуть тяжелее, чем обычно и практически прошёл по верхней грани весовой категории — 120 кг. После церемонии спецкор NEWS.ru пообщался с соперником Емельяненко и его тренером Александром Мичковым.

«Я стал лучше, чем во времена выступлений в UFC»

— Вы не только тяжелее Емельяненко, но и значительно моложе. Насколько разница в возрасте будет решающим фактором в предстоящем бою?



— Я не думаю, что это будет иметь значение. Он занимается боями долгое время и имеет огромный опыт. Я думаю, это будет его преимуществом. Что касается техники, то он монстр: пара ударов с левой, пара ударов с правой. В этом он силён, так что о каком возрасте вы говорите.

— Но вы не боитесь, что в случае победы люди скажут, что вы побили старика?



— Это могут сказать только тупые люди, которые никогда не были в клетке. Очень легко рассуждать, когда ты не находишься в клетке, но я знаю не так много парней, которые могут побить Фёдора.

— Вы можете сравнить свою форму сейчас и когда вы дрались в UFC. В Bellator вы стали сильнее?



— Я думаю, я стал лучше. С тех пор, как я сменил свой тренировочный лагерь и переехал в Лас-Вегас и стал работать в Xtreme Couture с более сильными спарринг-партнёрами. Bellator дал мне больше возможностей для совершенствования, и я подтвердил это результатами свои боёв.

— Вы знаете, что можете стать первым бойцом, который победит Фёдора в России?



— Я никогда не думал об этом. Предпочитаю не думать о том, что дерусь в России и не чувствовать давление в связи с этим. Это сложно, но я стараюсь готовиться к нему, как к обычному бою. Я понимаю, что бьюсь с великим бойцом, но в то же время понимаю, что он лишь одно препятствие на пути к моим большим целям.

— Последний бой с вами провёл Валентин Молдавский. Как вы думаете, он поведал Фёдору, какие-то ваши секреты?



— Я не думаю, что он расскажет ему какие-то инсайды, ведь он не знает, как я готовился к Фёдору, что я делал.

— Но он в спаррингах с Фёдором пытался моделировать ваш стиль. Как думаете, у него получилось?



— Я не думаю, что это у него получилось хорошо, потому что я не самый простой боец, чтобы меня копировать. Не думаю, что он смог воспроизвести те удары, которые есть в моём арсенале.

— Сколько фанатов в Миннесоте будет смотреть ваш бой?



— Достаточно много. В моём родном городе человек 800 точно его посмотрит, но думаю, что все шоу Bellator имеют достаточно зрителей по всему миру, а потому меня будут поддерживать и в других американских городах.

Фёдор Емельяненко и Тимоти Джонсон Валерий Шарифулин/ТАСС

«Раньше бы Федор не почувствовал разницу в весе»

Опытный наставник по боксу Александр Мичков в своё время поставил Емельяненко достойную боксёрскую технику, с которой он мог соперничать с сильнейшими бойцами ММА. И сейчас тренер продолжает работу с Fedor Team и готовил Емельяненко к бою с Джонсоном на сборе в Кисловодске.

— Насколько нынешний вес Фёдора в 107 кг оптимальный. Можно ли сказать, что он сохранил форму своих лучших лет?



— Да, это хороший вес, но самый лучший его вес был, когда он весил 104. Но и этот вес классный и нормальный.

— Преимущество соперника в 13 кг будет играть серьёзную роль в бою?



— Конечно, раньше бы он не заметил эту разницу в весе. Сейчас с этим есть проблемы, но, думаю, в бою всё будет нормально.

— Как Фёдор выдерживал нагрузки в Кисловодске и чувствовал себя в компании более молодых ребят?



— Всё нормально, всё прошло по плану. Он без травм перенёс все нагрузки на равных с другими бойцами.

— Насколько Валентин Молдавский успешно моделировал работу Джонсона в спаррингах с Фёдором?



— По возможности он старался, а там уж как получилось. Других вариантов у нас не было.

— За кого из других бойцов команды вы больше волнуетесь?



— В принципе, за всех волнуюсь. От этого никуда не денешься. Не помню такого случая, чтобы ни за кого не волновался. Но в принципе, все готовы и должно хорошо получиться.

— Анатолий Токов не дрался два года. Каково ему возвращаться в соревновательную колею?



— Особых проблем не было с набором формы. Он постоянно тренировался за исключением того периода, когда он сломал ногу и выбыл на два месяца. Сейчас он набрал хорошие кондиции и нормально себя чувствует.

— К титульному бою он готов?



— Конечно, он же был к этому близко. Могло всё случиться неоднократно, но возникли проблемы с визой, из-за чего он не смог подраться в Америке и сейчас находится за десяткой лучших в рейтинге. Но надеемся, что сейчас победит и сможет подраться после этого за титул.

— Фёдор будет ещё драться после боя с Джонсоном?



— Это только он может решить. Он может принять любое решение.