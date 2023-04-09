Титульный реванш Адесаньи и Перейры закончился во втором раунде Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде поединка за титул чемпиона UFC в среднем весе

Фото: Louis Grasse/Global Look Press

Исраэль Адесанья

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэль Адесанья вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с бразильцем Алексом Перейрой, отправив противника в нокаут уже во втором раунде, сообщает сайт allboxing.ru. Для Адесаньи эта победа стала 24 в карьере.

Бой Адесаньи и Перейры проходил в Майами. В первом раунде бойцы действовали осторожно, преимущественно работая на дальней дистанции. В втором раунде они увеличили темп схватки. В какой-то момент Перейра начал атаковать новозеландца тяжелыми ударами. Тот сначала ушел в защиту, а затем двумя внезапными ударами справа отправил бразильца в нокаут.

В турнире также принимал участие автор самого быстрого нокаута (5 секунд) Хорхе Масвидаль. Он проиграл в поединке с бразильцем Гилбертом Бернсом, что стало для него четвертым подряд поражением. После этого американские боец объявил о завершении карьеры.

Извините, не получилось. Сегодня мой последний бой, я больше не буду драться, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс провел в начале апреля первый официальный бой за пять лет. Соперником его стал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Петтис, который дебютировал в боксе. Поединок закончился поражением 54-летнего Джонса.