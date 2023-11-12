Титульный бой UFC 295 с участием Аспиналла и Павловича закончился нокаутом Британец Аспиналла нокаутировал россиянина Павловича в титульном бою UFC 295

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Сергей Павлович

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович уступил британцу Тому Аспиналлу в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Бой, который проходил в Нью-Йорке, продлился чуть больше минуты и закончился нокаутом.

Это поражение стало вторым в спортивной карьере Павловича — до этого он проигрывал голландскому спортсмену Алистару Овериму. Всего в активе российского бойца насчитывается 18 побед. До встречи с Аспиноллой он выиграл шесть боев подряд. В свою очередь в активе британца насчитывается 14 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) приняла решение отстранить российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, был аннулирован результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 в октябре 2023 года, в котором Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом и защитил титул чемпиона в легком весе.

Сам Нурмагомедов заявил, что запрещенное вещество, из-за которого его в Калифорнии дисквалифицировали на шесть месяцев, попало в организм вместе с медикаментами. По его словам, дисквалификацию могли назначить и на более долгий срок, но сыграло роль предоставление бойцом всех необходимых документов.