Тищенко победил Кудряшова по очкам на турнире RCC в Екатеринбурге

Российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко (9-1, 6 КО) победил по очкам соотечественника Дмитрия Кудряшова (24-5, 23 КО) и стал интернациональным чемпионом по версии WBC на вечере бокса компании RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Тищенко старался держать соперника на дистанции одиночными ударами, а его соперник стремился подобраться поближе и нанести нокаутирующий удар. В конце первого раунда Евгений попал двойкой, от которой Кудряшов оказался на полу, и рефери открыл счёт, хотя боксёр не был потрясён. Во втором раунде Тищенко начал пробивать жёсткие двойки, но нарвался на встречный удар Кудряшова. В целом атаки олимпийского чемпиона выглядели разнообразнее и привели к сильной гематоме под левым глазом соперника. Кудряшову не хватало скорости в атаке, и при этом он стал застаиваться перед соперником.

Во второй половине боя Кудряшов уже шёл вперёд без ударов и много атак принимал на себя. Темп боя упал, но Тищенко сохранял серийность и удобную для себя дистанцию. При этом он сохранил больше сил на всю дистанцию, в то время как Дмитрий был слишком измотан уже к восьмому раунду, и его начало болтать от двоек Тищенко. В девятом раунде Кудряшов предпринял попытку штурма, но соперника не удивил. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу Тищенко со счётом 99:90 и 100:89 (двое).

Во втором полулёгком весе россиянин Марк Урванов победил единогласным решением судей нигерийца Ото Джозефа.

Как сообщалось ранее, непобеждённый российский боксёр полусреднего веса Александр Беспутин нокаутировал в пятом раунде мексиканца Маурисио Пинтора на вечере бокса в Красноярске.