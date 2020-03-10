https://static.news.ru/photo/59709e38-62cf-11ea-a04a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Тищенко Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал итоги боя на турнире в Екатеринбурге против аргентинца Маркоса Антонио Аумады, в котором он отстоял интерконтинентальный титул WBO, и объяснил отказ соперника от продолжения боя.

Я считаю, что он мог продолжить, потому что там не было каких-то сокрушающих ударов по корпусу. Но, видимо, он вымахался за первые два раунда и решил не рисковать и не продолжать бой. Очень сложно было найти достойного соперника за две недели до боя. Был уклон на то, чтобы найти левшу, как француз. Нашли вот этого аргентинца, — рассказал Тищенко NEWS.ru.

Также боксёр отметил, что несколько ударов Аумады доходили до цели так как шли по нестандартной траектории, но не потрясли его.

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