Российский боксёр Евгений Тищенко прокомментировал итоги боя на турнире в Екатеринбурге против аргентинца Маркоса Антонио Аумады, в котором он отстоял интерконтинентальный титул WBO, и объяснил отказ соперника от продолжения боя.
Я считаю, что он мог продолжить, потому что там не было каких-то сокрушающих ударов по корпусу. Но, видимо, он вымахался за первые два раунда и решил не рисковать и не продолжать бой. Очень сложно было найти достойного соперника за две недели до боя. Был уклон на то, чтобы найти левшу, как француз. Нашли вот этого аргентинца, — рассказал Тищенко NEWS.ru.
Также боксёр отметил, что несколько ударов Аумады доходили до цели так как шли по нестандартной траектории, но не потрясли его.
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