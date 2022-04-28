Тищенко опроверг слова промоутера о дебюте в профи Чемпион ОИ Алексей Тищенко опроверг слова промоутера Владимира Хрюнова о дебюте в профи

Алексей Тищенко / Фото Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал корреспонденту NEWS.ru информацию о предстоящем дебюте на профессиональном ринге, который должен состояться 27 мая в Омске. 37-летний боксёр заявил, что пока не дал согласия на поединок и никаких документов не подписывал.

Таким образом, Тищенко опроверг слова промоутера Владимира Хрюнова, который заявил, что 27 мая в родном Омске Алексей встретится с 42-летним венесуэльцем Нехомаром Сермено.

Я ещё не принял окончательного решения по этому предложению. Я ничего не подписывал! — сказал Тищенко NEWS.ru.

Алексей завершил карьеру боксёра в возрасте 26 лет после тяжёлой травмы шейного отдела позвоночника. К этому времени Тищенко два раза выиграл Олимпийские игры, а также по одному разу стал чемпионом мира и Европы.

Нехомар Сермено одержал на профессиональном ринге 27 побед при восьми поражениях и одной ничьей. Он был чемпионом мира по версии WBA в легчайшей весовой категории. Свой последний поединок 42-летний венесуэлец провёл 1 октября 2021 года.

Ранее Хрюнов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru объяснил причину остановки скандального поединка между россиянином Марком Петровским и кенийцем Коллинсом Ойялом. Функционер заявил, что остановка была вызвана тем, что африканец сдал положительный тест на гепатит и был предупреждён, что в случае появления крови встреча будет прекращена.