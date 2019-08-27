https://static.news.ru/photo/fdce0812-c8ce-11e9-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко в Великобритании выступит в качестве спарринг-партнёра экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, который ведёт подготовку к бою против шведа Отто Уаллина.

Тищенко, как сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК, пройдёт с британцем полноценный тренировочный лагерь в зале Top Rank. Кроме того, россиянин, скорее всего, отправится в Нью-Йорк, чтобы поддержать одноклубника Заура Абдуллаева в поединке против Дэвина Хэйни.

Бой Фьюри — Уаллин состоится 14 сентября в Лас-Вегасе. Для Фьюри поединок станет пятым после возвращения на ринг.

В июне британский тяжеловес Фьюри одержал победу на вечере бокса в Лас-Вегасе над немцем Томом Шварцем, писал News.ru.