Тимур Валиев дебютирует в UFC 1 августа

https://static.news.ru/photo/b9115906-cb0f-11ea-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Тимур Валиев Фото: Timur Valiev/faebook.com

Российский боец легчайшего веса Тимур Валиев подписал контракт с UFC и на турнире в Лас-Вегасе, который пройдёт 1 августа, сразится с американцем Джамаллом Эммерсом, проигравшим свой дебютный бой в октагоне.

Как сообщает MMAJunkie.com, боец сейчас находится в штате Нью-Джерси, где тренируется с Фрэнки Эдгаром, Эдди Альваресом и Забитом Магомедшариповым. Он стал известен американской публике после выступлений в лиге WSOF, а затем названной PFL, где одержал в общей сложности восемь побед в девяти поединках. Последний бой он выиграл два года назад.

Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что следующий поединок с участием российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова пройдёт в октябре 2020 года в Абу-Даби.