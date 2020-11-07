Тейшейра победил удушением Сантоса на турнире UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/86b729f6-2189-11eb-ab85-fa163e074e61_660.jpg Фото: UFC/twitter.com

Главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе стало противостояние бразильских полутяжей Тьяну Сантоса (21-8) и Гловера Тейшейры (32-7). Последний одержал победу в третьем раунде удушением из-за спины.

Сантос с первых секунд пошёл в жёсткий размен и потряс своего соперника, но Тейшейра вовремя перестроился и перевёл бой в партер, а вскоре оказался и в полном маунте, где обрушил на соперника град ударов с обеих рук и локтями.

Во втором раунде Тейшейра уже знал, что нужно делать, и провёл быстрый тейкдаун. Сантос бессильно пытался подняться и стряхнуть с себя соперника, который жёстко бил его локтями, а в конце второго раунда едва не задушил. В начале третьего раунда уже Сантос потряс соперника и принялся добивать в партере, но Тейшейра перехватил инициативу и провёл удушение из-за спины в конце раунда.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе белорус Андрей Орловский победил по очкам канадца Таннера Боссера.