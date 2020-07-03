Тарасова попросила Хабиба Нурмагомедова не принимать поспешных решений

https://static.news.ru/photo/b3e47dda-bd47-11ea-a90c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала чемпиона Ultimate Fighting Champiоnship (UFC) Хабиба Нурмагомедова спокойно воспринять все невзгоды и не принимать поспешных решений по поводу карьеры из-за гибели отца Абдулманапа.

Хочу выразить соболезнования всей семье, близким и родным Абдулманапа. Мне очень жаль. Он был великим тренером, большим человеком, воспитавшим многих чемпионов и сделавшим много открытий для спорта высших достижений, — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Тарасова отметила, что Хабибу всегда будет тяжело, так как смерть отца не забывается.

Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды, — сказала она.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.