Тарасов рассказал, при каком условии Джиган готов подраться с Емельяненко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Артём Тарасов в разговоре с NEWS.ru поделился мнением относительно возможного поединка между экс-чемпионом ProFC и ветераном японского MMA-промоушена PRIDE Александра Емельяненко и рэп-музыканта Дениса Устименко-Вейнштейна, выступающего под псевдонимом Джиган. По его словам, до конца 2021 года бой не удастся организовать.

Судя по информации определённых источников, знаю, что до конца 2021 года этот поединок точно не состоится. Будет ли он организован в будущем — большой вопрос. Вероятность его проведения около 5%....