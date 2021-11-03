Тарасов рассказал, при каком условии Джиган готов подраться с Емельяненко

Известный блогер Артём Тарасов рассказал NEWS.ru, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы рэп-музыкант Джиган согласился подписать контракт на поединок с ветераном японского MMA-промоушена PRIDE Александром Емельяненко. По его словам, это будет сделано в случае выплаты половины гонорара до боя.
Всё просто. Джиган так и пишет в сторис: «Как только вы принесёте мне контракт, при подписании которого я получу 25 млн рублей, будет назначена дата боя». Но могу сказать лично от себя, уверен, что если он будет платить такие суммы, то в этом и следующем году схватка не состоится. Возможно, и в будущем, — заявил Тарасов.
Ранее блогер выразил мнение, что в 2021 году поединок между Джиганом и Александром Емельяненко не состоится. По его словам, рэпер требует за бой 50 млн рублей, а боец смешанных единоборств — 30 млн рублей. Однако ни один промоушен пока не готов выплатить им данные суммы.