https://static.news.ru/photo/60665bc6-e5f0-11e9-9883-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Победитель одного из первых турниров Ultimate Fighting Champinship (UFC) Олег Тактаров вызвал на бой бойца смешанного стиля Сергея Харитонова.

Я официально вызываю Сергея Харитонова на бой. Давай начнем пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал, — сказал Тактаров в видео, выложенном на своей странице в Instagram.

Тактаров отметил, что Харитонов может чему-то научиться благодаря этому бою, чтобы лучше выступать на международной арене.

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