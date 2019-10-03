Победитель одного из первых турниров Ultimate Fighting Champinship (UFC) Олег Тактаров вызвал на бой бойца смешанного стиля Сергея Харитонова.
Я официально вызываю Сергея Харитонова на бой. Давай начнем пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал, — сказал Тактаров в видео, выложенном на своей странице в Instagram.
Тактаров отметил, что Харитонов может чему-то научиться благодаря этому бою, чтобы лучше выступать на международной арене.
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Не дам псевдо журналистам блогерам сорвать на мне куш в очередной раз! Две темы по которым мне сейчас звонят журналисты #кокляев #емельяненко #кокляевемельяненко #Емельяненкококляев #шоу #бой #Сергейхаритонов @kharitonovmma И еще : хочу такую кепку для самозащиты!
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