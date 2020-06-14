Тактаров: может, Ефремову печень подлечат и он мозгами соберётся

https://static.news.ru/photo/2b181d10-aecc-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Легендарный боец ММА и актёр Олег Тактаров поделился впечатлениями от совместных съёмок Олега Ефремова и прокомментировал случившееся с его участием ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров.

Могу сказать, как блестяще он работает трезвый. Мы снимались в одной с цене. Когда режиссёр добился, чтобы Миша был трезвый, он сделал это блестяще. Я аж засмотрелся, хотя сам был в каре. Просто смотрел на лицо. Вот там была действительно глубина, — рассказах Ефремов в видео, размещённом в его Instagram.

Также Тактаров выразил надежду, что Ефремову вылечат печень и он сможет собраться мозгами, а также отметил негативную роль в случившемся окружения артиста.

Как писал NEWS.ru, ранее Олег Тактаров пригласил Конора Макгрегора сняться в его фильме.