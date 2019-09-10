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Боец Ultimate Fighting Championship Тони Фергюсон рассказал о стычке с Хабибом Нурмагомедовым и его командой в одном из отелей.

Когда меня окружила команда Нурмагомдова, я сказал: «Что за дела? Они это серьёзно». Эти чуваки — просто кучка задир. Мы недавно обменялись парой слов с Али Абдель-Азизом и он понимает,...