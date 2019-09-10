https://static.news.ru/photo/a4a9e81e-d3c8-11e9-bd30-fa163e074e61_660.jpgОлег ТактаровФото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press
Победитель турнира UFC Олег Тактаров прокомментировал возможный поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который стал следующим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе.
С Фергюсоном у них какая-то чёрная полоса, чёрная метка. Я не уверен, что Хабиб и Тони когда-то встретятся, то один травмированный, то другой. Они как слышат имя друг друга, начинается полоса травм, несгонка веса и прочее. Я не уверен, что этот бой когда-то состоится, — рассказал Тактаров Sport24.
Также легендарный боец отметил, что Фергюсон сейчас гораздо опаснее Макгрегора, которому нужно провести пару боёв, чтобы вернуть форму ввиду долгого отсутствия соревновательной практики.
Как сообщал News.ru, Тони Фергюсон назвал команду Хабиба Нурмагомедова задирами, рассказав о встрече с ней в отеле.