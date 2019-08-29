Исполком Международной боксёрской ассоциации (AIBA) рассмотрит вопросы нового исполняющего обязанности президента и главы комиссии по этике. Также будут рассмотрены вопросы подготовки к чемпионату мира, который в сентябре примет Екатеринбург.

Мы слышим много предположений о возможном банкротстве AIBA, и в связи с этим я хотел бы заявить, что это не является вариантом, который мы рассматриваем, мы работаем над реструктуризацией AIBA,...