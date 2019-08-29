Победитель одного из первых турниров UFC, российский боец Олег Тактаров критически отнёсся к тренерским достижениям отца Хабиба Нурмагомедову Абдулманапа и раскритиковал за то, что тот не считает его первым российским чемпионом UFC.
Я жил прекрасно 20 лет. И вдруг, из ниоткуда появились специалисты! Появился папа-тренер, великий маг и волшебник, решивший, что я не первый чемпион UFC. Они мне сами <...> позвонили и сказали, что технически я не первый чемпион, и что мне не место в истории, — приводит слова Тактарова Youtube-канал «ОТЖИВИВДУШУ»
Также Тактаров раскритиковал Фёдора Емельяненко за то, что тот усомнился в его наследии.
Как сообщал News.ru, Международная ассоциация бокса проведёт в Стамбуле очередное заседание.