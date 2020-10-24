Тактаров сообщил, как Гейтжи должен был защищаться от Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/5e1b126e-1770-11eb-b560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Getty Images/UFC/Global Look Press

Боец из России Олег Тактаров в разговоре с журналистами рассказал, как американец Джастин Гейтжи должен был защищаться от удушающего приёма со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Поединок завершился во втором раунде. Победу Хабибу принёс как раз проведённый удушающий. Нурмагомедов после победы над Гейтжи объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Тактаров отметил, что у него к американцу есть множество вопросов, касающихся качества борьбы. По его словам, силы Гейтжи в вольной борьбе были преувеличены. Российский боец описал, как следовало действовать американскому спортсмену при удушающем.

Когда человек делает «треугольник», единственная защита в том, что нужно просунуть вторую руку. У Гейтжи было время и место, Хабиб перешёл на спину, а человек этого не сделал, — цитирует Тактарова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова и оценил его роль в мире ММА.