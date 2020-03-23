https://static.news.ru/photo/1b165bbc-6d17-11ea-9567-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Легендарный боец ММА Олег Тактаров поделился своими ожиданиями от назначенного на 18 апреля поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship.

Похоже, судьба не хочет, чтобы Хабиб и Тони встретились друг с другом. В прошлые четыре раза мешали травмы и сгонка веса, сейчас — история с коронавирусом, — приводят слова Тактарова «Известия» .

Также ветеран отметил, что именно Фергюсон является самым опасным соперником для Нурмагомедова в лёгком весе.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова должен был пройти в Бруклине 18 апреля, но из-за эпидемии коронавируса, скорее всего, будет перенесён за пределы США или отменён. О месте проведения турнира UFC 249 UFC сообщит позже.