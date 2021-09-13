Тактаров рассказал, почему Монсон отказался от боя с ним

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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал скандальный инцидент на шоу MTV в Бруклине, в ходе которого он метнул в рэпера Machine Gun Kelly стаканом с напитком. Слова Макгрегора приводит Twitter журналиста Джеда Гудмана.

Я даже не знаю этого парня. Со мной ничего не случилась. Я дерусь только с настоящими бойцами, парнями, которые специализируются на поединках, а не с этими мелкими рэперами. Я ничего...