Тактаров рассказал, почему Монсон отказался от боя с ним
Александр Круглов
Александр Круглов
16:04, 13 сентября 2021
Олег ТактаровФото: olegtaktarov/vk.com
Читайте нас в Google Новости
Первый российский обладатель пояса Ultimate Fighting Championship (UFC) Олег Тактаров прокомментировал отмену поединка с другим ветераном ММА и экс-претендентом на пояс UFC Джеффом Монсоном. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице в Instagram.
Джефф уже сказал, что он не хочет со мной драться, потому что на самом деле гораздо проще взять какого-нибудь мешка типа Александра Емельяненко. В партер перевёл — там бой закончился. Я у него в партере выиграю. Это он может на детишках показывать, а на мне такие вещи не проходят, ведь нужно ещё зайти в такую позицию, — поделился Тактаров.
Бой Тактаров — Монсон анонсировался в рамках промоушена Hardcore FC, а потенциальные соперники даже провели дуэль взглядов.
Как сообщалось ранее, американский боец Джефф Монсон, имеющий российское гражданство, прокомментировал информацию о предстоящем бое с первым российским обладателем пояса UFC Олегом Тактаровым и заявил, что бой состоится.