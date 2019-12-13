Он боксировал грамотно, но я надеюсь: в реванше он проявит себя лучше. Ничья в любом случае хороший и справедливый результат. Я жалею, что то, что Саша сейчас показывает в плане тактики и разумного видения боя, не пришло к нему лет десять назад, когда он был моложе, быстрее, выносливее. Тогда бы он был ураганом, — рассказал Тактаров NEWS.ru.