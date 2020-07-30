Тактаров прокомментировал конфликт Яна и Орловского

Орловскому хочется, чтобы о нём говорили как о человеке, оставившем после себя огромный пласт истории, а народ не хочет этого делать. Поэтому он сам пытается напомнить о себе любыми способами. Петру этот конфликт был абсолютно не нужен, но слово за слово, где-то журналисты переврали, и он не сдержался, дав свою резкую оценку. Я думаю, их конфликт берёт начало ещё в клубе «Архангел Михаил», когда у них что-то произошло. Пётр, наверное, что-то знает про Орловского лучше нас. Я тоже примерно понимаю, в чём там дело, но не хочу своими догадками дальше обострять ситуацию, — рассказал Тактаров NEWS.ru.