Тактаров опубликовал видео борьбы с Хабибом

https://static.news.ru/photo/56b18f98-3f8a-11eb-ac4d-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: olegtaktarov_official/instagram.com

Российский экс-боец смешанного стиля, победитель Гран-При UFC 1995 года Олег Тактаров показал видео борьбы с коллегой Хабибом Нурмагомедовым.

Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои, — подписал видео Тактаров.

Тактаров приезжал в гости к Нурмагомедовым в Дагестан в 2018 году, там они провели ряд совместных тренировок.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в ММА после победы над Джастином Гейтжи 24 октября 2020 года. Тот выигрыш стал для российского бойца 29-м по счёту в 29 боях.

NEWS.ru писал, что Тактаров заподозрил договорной характер того поединка.