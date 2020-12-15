Тактаров оценил бой Исмаилова со Штырковым

https://static.news.ru/photo/23bc0b06-3ede-11eb-b9f7-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Бывший российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Олег Тактаров раскритиковал коллег Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова за низкий уровень мастерства в их бою.

Вышло два перекачанных, стероидных в прошлом, не мешка, но назовём их бойцами третьего сорта, которые никогда не показывали высоких результатов. Два парня измучили нас, потому что были измучены, а всего-то три раунда прошло. Этими перекачанными короткими ручками они что-то пытались друг друга ударить, но если это наши российские ММА, то мне за них очень грустно, — написал Тактаров на своей странице в Instagram.

Он также добавил, что Александр Шлеменко нокаутировал бы обоих в первом раунде за один вечер, несмотря на то, что он легче.

Бой Штыркова и Исмаилова прошёл 13 декабря в Москве и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

14 декабря NEWS.ru писал о возможных вариантах продолжения карьеры Исмаилова.