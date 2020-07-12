Единоборства

Тактаров назвал российского чемпиона UFC Петра Яна легендой

13:16, 12 июля 2020

Бывший боец ММА и актёр Олег Тактаров считает, что российского спортсмена Петра Яна можно считать легендой после завоевания титула чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) .

У нас теперь новый герой — мальчишка-сибиряк. Это человек, который пробивался через тернии к звездам, сейчас он легенда, он получает заслуженные лавры, — цитирует Тактарова ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив легендарного бразильского бойца Жозе Алду.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях