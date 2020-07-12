Тактаров назвал российского чемпиона UFC Петра Яна легендой

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что российский боец Петр Ян после завоевания титула чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) может провести следующий поединок с американцем Генри Сехудо.

Если Сехудо вернется, нас ждет большая история. Бой Сехудо — Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвет мир ММА, — цитирует Гаджиева ТАСС. Он отметил, что...