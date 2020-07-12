Тактаров назвал российского чемпиона UFC Петра Яна легендой

Бывший боец ММА и актёр Олег Тактаров считает, что российского спортсмена Петра Яна можно считать легендой после завоевания титула чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) .
У нас теперь новый герой — мальчишка-сибиряк. Это человек, который пробивался через тернии к звездам, сейчас он легенда, он получает заслуженные лавры, —
цитируетТактарова ТАСС.
Как сообщал NEWS.ru, российский боец Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив легендарного бразильского бойца Жозе Алду.
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