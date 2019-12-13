Первый российский чемпион Ultimate Fighting Championship Олег Тактаров поделился впечатлениями от тренировок с будущим соперником Фёдора Емельяненко Куинтоном Джексоном.
Меня поражало, как быстро он обучался и схватывал все движения на ходу. Я думал, что он будет непобедим, но оказалось, что он ещё и ленивый. Это единственное, что могло его остановить. И всё равно он провёл яркую карьеру. Даже в бою с молодым и пиковым Джоном Джонсом он выглядел очень достойно и провёл весь бой до конца, — рассказал Тактаров News.ru.
Также Тактаров выразил надежду, что возрастные бойцы отнесутся друг к другу по джентльменски и не поколечатся в бою.
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