https://static.news.ru/photo/3b907dc4-1dd9-11ea-b5f1-fa163e074e61_660.jpg Федор Емельяненко и Куинтон Джексон Фото: KEIZO MORI/AFLO/Global Look Press

Первый российский чемпион Ultimate Fighting Championship Олег Тактаров поделился впечатлениями от тренировок с будущим соперником Фёдора Емельяненко Куинтоном Джексоном.

Меня поражало, как быстро он обучался и схватывал все движения на ходу. Я думал, что он будет непобедим, но оказалось, что он ещё и ленивый. Это единственное, что могло его остановить. И всё равно он провёл яркую карьеру. Даже в бою с молодым и пиковым Джоном Джонсом он выглядел очень достойно и провёл весь бой до конца, — рассказал Тактаров News.ru.

Также Тактаров выразил надежду, что возрастные бойцы отнесутся друг к другу по джентльменски и не поколечатся в бою.

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