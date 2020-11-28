Тайсон заявил, что они с Джонсом должны биться снова

https://static.news.ru/photo/66b9c1e0-3232-11eb-b463-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: miketyson/instagram.com

Бывший мировой чемпион-тяжеловес Майк Тайсон после поединка против Роя Джонса-младшего заявил, что спортсмены должны повторить схватку.

Встреча двух легенд мирового спорта состоялась в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Боксёры провели на ринге восемь раундов по две минуты. Официального судейского решения не было предусмотрено, но три приглашённых арбитра объявили ничью, без точного счёта.

Тайсон, которому сейчас 54 года, ранее отмечал, что две минуты в бою против 51-летнего Джонса иногда казались тремя минутами. По словам спортсмена, произошедшее было больше, чем просто боем.

Мы должны это повторить, — цитирует бойца New York Times.

Для Тайсона драка была первой с 2005 года. Тогда он проиграл ирландцу Кевину МакБрайду техническим нокаутом. Джонс не выходил на ринг с 2018-го.

Как ранее передавал NEWS.ru, ничейный исход поединка с Майком Тайсоном не удовлетворил боксёра Роя Джонса — младшего. По его словам, он никогда не бывает доволен подобным результатом.